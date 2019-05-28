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Konya'nın en renkli bahçesi bayramda kapılarını ziyaretçilerine açıyor

1 saat önce

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Kelebekler Vadisi Parkı'na kazandırılan "Selçuklu Çiçek Bahçesi" 19 tür, 55 çeşit ve 500 bin çiçek ile bayramın ikinci gününden itibaren ziyaretçilere kapılarını açıyor.

Konya'nın en renkli bahçesi bayramda kapılarını ziyaretçilerine açıyor, System.String[]
Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Kelebekler Vadisi Parkı'na kazandırılan "Selçuklu Çiçek Bahçesi" 19 tür, 55 çeşit ve 500 bin çiçek ile bayramın ikinci gününden itibaren ziyaretçilere kapılarını açıyor.

Konya'nın en büyük şehir parklarından olan Kelebekler Vadisi Parkı'na kazandırılan ve geçtiğimiz yıllarda yoğun ilgi gören Selçuklu Çiçek Bahçesi bu yılda ziyaretçilerin ve fotoğraf tutkunlarının favori mekanı olacak. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, bayramın ikinci günü ziyaretçilerine kapılarını açacak olan çiçek bahçesini ziyaret ederek çalışmalardaki son durumu yerinde inceledi.

İçerisinde yer alan 19 tür, 55 çeşit ve 500 bin bitki ile bahçenin yaz dönemi için görsel bir şölene hazırlandığını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Ülkemizde bu kadar çiçek ve bu kadar farklı türün bir arada bulunduğu konseptte hazırlanan başka bir ziyaret alanı bulunmuyor. Her yıl yenilikler yaptığımız çiçek bahçesini petunyadan, sardunyaya, Hüsnü Yusuf'tan, kadifeye binlerce mevsimlik çiçekle donattık. Ayrıca birçok farklı motiflerle de zenginleştirdiğimiz bahçemizde hemşehrilerimiz ve fotoğraf sanatçıları için çok önemli bir görsel alan oluşturduk. Yazı karşıladığımız şu günlerde bahçemizi bayramda ziyarete açmak için ekiplerimiz büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz yaz döneminde Konya dışından, hatta yurt dışından gelenlerle birlikte yoğun bir ziyaretçi trafiğine şahit olduk. İnşallah bu yıl da burada binlerce renk cümbüşünün yer aldığı iyi bir mekan oluşturduk. Kelebekler Vadisi Parkımız Tropikal Kelebek Bahçesinin yanı sıra Çiçek Bahçesi ile de görülmeye değer bir alan haline geldi. Tüm ziyaretçilerimizi bu renk cümbüşünü görmeleri için bayramın 2. Gününden itibaren çiçek bahçemize bekliyoruz" dedi.

Kelebekler Vadisi Parkı'nda yer alan "Selçuklu Çiçek Bahçesi" 10 bin metrekare alanda yer alıyor. Konya'da ve Türkiye'de ilk kez bu kapsamda yapılan bahçe özel peyzaj alanı ile dikkat çekiyor. Tavus Kuşu, Selçuklu Motifinden Takılar, süs havuzları, yürüyüş yolları, seyir tepesi, çocuk oyun alanları ve hatıra köşesi gibi farklı türlerde konseptin yer aldığı park rengarenk binlerce çiçek ve bitki türü ile fotoğraf tutkunları ve düğün fotoğrafçıları için görsel şölen sunuyor.

Selçuklu Çiçek Bahçesi, Ramazan Bayramının ikinci gününden itibaren Pazartesi günü dışında haftanın 6 günü 12.00 ve 20.00 saatleri arasında ziyarete açık. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:48 Kaynak: İHA
Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu, Konya, Güncel
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