Kamyonla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı - Son Dakika
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Kamyonla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

18.08.2022 18:55
Kamyonla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde domates yüklü kamyonla çarpışan otomobil hurdaya dönerken sürücü ağır yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde domates yüklü kamyonla çarpışan otomobil hurdaya dönerken sürücü ağır yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Konya- Adana karayolu üzeri Ereğli ilçesi Hortu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana istikametinden Konya yönüne giden Ramazan Y. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, tali yoldan karayoluna kontrolsüz şekilde çıkan Mehmet E. yönetimindeki 27 ADD 237 plakalı domates yüklü kamyonla çarpıştı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü ağır yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

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Kaynak: İHA

Ereğli, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kamyonla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı - Son Dakika
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