Kaza, saat 15.00 sıralarında Konya- Adana karayolu üzeri Ereğli ilçesi Hortu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana istikametinden Konya yönüne giden Ramazan Y. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, tali yoldan karayoluna kontrolsüz şekilde çıkan Mehmet E. yönetimindeki 27 ADD 237 plakalı domates yüklü kamyonla çarpıştı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü ağır yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Ereğli, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kamyonla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.