Konya'da 3 adet tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
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Konya'da 3 adet tarihi eser ele geçirildi

08.08.2022 13:50
Konya'da 3 adet tarihi eser ele geçirildi

Konya'nın Ereğli İlçesinde düzenlenen operasyonda 3 tane tarihi eser ele geçirildi.

Konya'nın Ereğli İlçesinde düzenlenen operasyonda 3 tane tarihi eser ele geçirildi.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir kişinin tarihi eserleri yasadışı olarak topladığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarının ardından bir adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyon düzenlenen adresteki aramalarda ise 3 adet elektronik el detektörü ile 3 tane tarihi eser ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan zanlı hakkında, "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ereğli, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da 3 adet tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Konya'da 3 adet tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
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