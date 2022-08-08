Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir kişinin tarihi eserleri yasadışı olarak topladığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ereğli, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da 3 adet tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

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