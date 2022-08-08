Konya'da 118 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
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Konya'da 118 kök Hint keneviri ele geçirildi

08.08.2022 13:47
Konya'da 118 kök Hint keneviri ele geçirildi

Konya'nın Ereğli İlçesinde düzenlenen operasyonunda 118 kök esrar yapımında kullanılan Hint keneviri ele geçirildi.

Konya'nın Ereğli İlçesinde düzenlenen operasyonunda 118 kök esrar yapımında kullanılan Hint keneviri ele geçirildi.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sokak satıcılarına, kullanıcılarına, uyuşturucu nakleden ve ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarının ardından bir adrese operasyon düzenleyen ekiplerin baskınlarda 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen adresteki aramalarda 118 kök uyuşturucu madde yapımında kullanılan Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: AA

Ereğli, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da 118 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da 118 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
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