Kazada Ender O. ile araçta bulunan Serdar Ü. ve Hakan Koçak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Ereğli, Adana, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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