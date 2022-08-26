Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk yoğun bakımda - Son Dakika
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Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk yoğun bakımda

26.08.2022 18:05
Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk yoğun bakımda

Konya'nın Ereğli ilçesinde oyun oynamak için arkadaşlarının yanına giden 8 yaşındaki Umut Ünlü, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde oyun oynamak için arkadaşlarının yanına giden 8 yaşındaki Umut Ünlü, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavisi süren çocuğun babası Durmuş Ünlü, "Dört tane köpek saldırdığı için çocuğumun tepeden tırnağa her tarafı kan içindeydi, çok yarası vardı" dedi.

Olay, 23 Ağustos Salı günü öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinden çıkıp arkadaşlarının yanına giden ilkokul 3. sınıf öğrencisi Umut Ünlü, 4 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Umut Ünlü'ye köpeklerin saldırdığını fark eden bir kadın oğluyla birlikte çocuğu kurtardı. Vücudunun birçok yerinden köpekler tarafından ısırılan 8 yaşındaki Umut Ünlü'ye ilk müdahale olay yeri yakınlarında evi bulunan bir sağlık çalışanı tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Umut Ünlü, buradaki müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

"Çocuğum tepeden tırnağa her tarafı kan içindeydi"

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden ve sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilen 8 yaşındaki Umut Ünlü'nün babası Durmuş Ünlü, "Ben evde değildim, çalışıyordum. Eşim de tarlaya çıkmıştı yani çocuğun yanında değildi. Evden tek başına çıkmış, camiden gelmiş orada gezinirken köpeklerin saldırısına maruz kalıyor. Biraz uğraşıyor çocuk, bağırıyor. Oradaki komşunun bir tanesi sesini duyuyor geliyor, bakıyor. Bir hanımefendi geliyor 4 tane köpek olduğu için müdahale edemiyor tek başına, korkuyor oradan oğlunu çağırıyor. Oğlu gelip köpekleri uzaklaştırıyor. Ambulans aranıyor o sırada orada yardım eden kişi sağlıkçıymış, evinden serum getirip takıyor. Ambulans gelip hastaneye kaldırıyorlar ve bana da haber veriliyor. Acil girişinde dört tane köpek saldırdığı için çocuğum tepeden tırnağa her tarafı kan içindeydi. Çok yarası vardı. Oradan da buraya sevk edildik, Konya Şehir Hastanesi'ne, 4 gündür de burada yatıyoruz. Şu anda doktor ile görüştük önceki günlere nazaran bir nebze daha iyi dedi. Pansuman yaparken bir beş dakika görebilirsek göreceğiz. O günden bugüne daha görmedik çocuğumuzu" dedi.

"Hiçbir hayvana zarar vermedim bugüne kadar"

Hiçbir hayvana zarar vermediğini anlatan baba Durmuş Ünlü, "Ben hayvancılık yaptığım için evimde kedim, köpeğim, kuşum her şeyim var. Hiçbir hayvana zarar vermedim bugüne kadar, gelip bakabilirler. Bu çocuğum da benim hayvanların içinde günlük buzağıların sütünü emziriyor, yeri geliyor altını temizliyor. Yani yakın kendisi hayvanlara, biz hayvan düşmanları değiliz. Hayvanları öldürülmesini de istemiyoruz. Bizim tek isteğimiz hayvanların bir araya toplanıp bir şekilde barınaklarda bakılması. Psikolojisi şu anda zaten bozulmuştur o travma geçiriyordur. Artık o sağlık durumu düzelecek psikolojik desteği daha sonra alacak. Tabii o iyileştikten sonra biz önce bir ayağa kalksın, yanımıza gelsin. Ondan sonra artık buradan mı devam edeceğiz, Ereğli'den mi devam edeceğiz, ona o zaman bakacağız" diye konuştu. - KONYA

YORUMLAR
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EĞİRDİR'DE KAZA: 1 YARALI EĞİRDİR'DE KAZA: 1 YARALI KALP NAKLİ OLAN ASEL HASTANEDEN TABURCU OLDU KALP NAKLİ OLAN ASEL HASTANEDEN TABURCU OLDU
Kaynak: İHA

Ereğli, Konya, Umut, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk yoğun bakımda - Son Dakika

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