Sahipsiz köpeklerin saldırdığı küçük Umut hayati tehlikeyi atlattı - Son Dakika
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Sahipsiz köpeklerin saldırdığı küçük Umut hayati tehlikeyi atlattı

11.09.2022 11:14
Sahipsiz köpeklerin saldırdığı küçük Umut hayati tehlikeyi atlattı

Konya'nın Ereğli ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğraması sonucu ağır yaralanan ve yoğun bakımdaki tedavisinin ardından normal servise alınan 8 yaşındaki Umut Ünlü, ayağa kalkmaya başladı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğraması sonucu ağır yaralanan ve yoğun bakımdaki tedavisinin ardından normal servise alınan 8 yaşındaki Umut Ünlü, ayağa kalkmaya başladı.

Barbaros Mahallesi'nde 23 Ağustos'ta sahipsiz köpeklerin saldırısıyla baş, sırt, bacak ve çeşitli bölgelerden yaralanan Umut'un, tedavisi Konya Şehir Hastanesinde devam ediyor.

İki hafta boyunca tedavisi yoğun bakım servisinde özenle yapılan Umut, hayati tehlikeyi atlattı.

Çocuk servisine alınan Umut, çevresindekilerle iletişim kurmaya da başladı.

Bazı yaraları kapanmaya başladı

Hastanenin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Uğur, AA muhabirine, Umut'a çocuk servisinde yara bakım tedavileri uygulandığını, bazı yaralarının kapanmaya başladığını söyledi.

Umut'un hayata tutunmasıyla herkesin büyük sevinç yaşadığını aktaran Uğur, "Yoğun bakımdaki durumuna göre şu an daha iyi. Sıvı tedavisi ve yara bakım tedavisi alıyor, ağızdan besleniyor, yaraları dışında başka bir sorunu yok." dedi.

Gerekli pansumanların her gün özenle yapıldığını vurgulayan Uğur, "Kafa, sırt, kasık ve bacaklarında kapanmayan yaraları var. Her gün özenle sargılar tekrar sarılıyor. Hastamız ayağa kalkabiliyor, artık özel ihtiyaçlarını kendi başına görebilecek hale geldi." ifadelerini kullandı.

"Psikolojik destek almaya devam edecek"

Uğur, küçük çocuğun, yaşadığı olayın izlerini hem ruhunda hem de vücudunda taşıdığını belirterek, şöyle konuştu:

"Psikolojik tedavi Umut için devam edecek, çünkü kolay bir süreç değil. Bir çocuğun, yaşadıklarını atlatması zaman alabilir, etkileri uzun sürebilir, o yüzden psikolojik destek almaya devam edecek. Plastik cerrahi ve cildiye uzmanları da Umut'un yaraları tamamen iyileşene kadar durumunu takip edecek. Yaralar kapandıktan sonra kalıcı izler için tedavi uygulanmaya başlanacak."

Resim yapıp, oyuncaklarla oynuyor

Küçük Umut ise okulunu çok özlediğini belirterek, kendisini iyi hissettiği zamanlarda resim yaptığını, oyuncaklarıyla oynadığını anlattı.

Baba Durmuş Ünlü de oğlunun sağlığına kavuşmaya başlamasının tarifi olmayan bir duygu olduğunu, bir an önce tamamen iyileşip evlerine gidecekleri günü beklediklerini söyledi.

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Kaynak: AA

Ereğli, Çocuk, Konya, Umut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahipsiz köpeklerin saldırdığı küçük Umut hayati tehlikeyi atlattı - Son Dakika

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