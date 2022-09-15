Sahipsiz köpeklerin saldırdığı küçük Umut 24 gün sonra taburcu edildi - Son Dakika
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Sahipsiz köpeklerin saldırdığı küçük Umut 24 gün sonra taburcu edildi

15.09.2022 15:48
Sahipsiz köpeklerin saldırdığı küçük Umut 24 gün sonra taburcu edildi

Konya'nın Ereğli ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğraması sonucu yaralanan ve 23 Ağustos'tan bu yana tedavisi devam eden 8 yaşındaki çocuk taburcu edilerek evine uğurlandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğraması sonucu yaralanan ve 23 Ağustos'tan bu yana tedavisi devam eden 8 yaşındaki çocuk taburcu edilerek evine uğurlandı.

Konya Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Uğur, gazetecilere, Umut'un kafatasında, karnında, sırtında ve kasıklarındaki dikişlerin tamamının alındığını söyledi.

Umut'un yara bakımlarına evde devam edileceğini belirten Uğur, şöyle devam etti:

"Umut Cildiye Polikliniğine gelmeye devam edecek. Bu süreçte gerek görülürse, plastik cerrahi kontrolleri de yapılacak. Şu an Umut'un neşesi, keyfi yerinde. En son iki gün önce çocuk psikiyatri uzmanımız Umut'un durumunu değerlendirdi. Değerlendirme sonucunda psikolojisinin iyi, moralinin yerinde olduğunu ve ilaç tedavisine gerek olmadığını söyledi. Umut'un yara bakımları evde tedavi edilebilir düzeye geldiği için bugün taburcu ediyoruz."

Küçük Umut ise eve gidince kuzenlerini görmek istediğini, ahırlarındaki yavru hayvanları beslemek istediğini dile getirdi.

Barbaros Mahallesi'nde 23 Ağustos'ta sahipsiz köpeklerin saldırısıyla baş, sırt, bacak ve çeşitli bölgelerden yaralanan Umut'un, tedavisine Konya Şehir Hastanesinde başlanılmış, çocuğun tedavisine bir süre yoğun bakım ünitesinde uyutularak devam edilmişti.

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Kaynak: AA

Şehir Hastanesi, Ereğli, Konya, Umut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahipsiz köpeklerin saldırdığı küçük Umut 24 gün sonra taburcu edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sahipsiz köpeklerin saldırdığı küçük Umut 24 gün sonra taburcu edildi - Son Dakika
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