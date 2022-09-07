Konya'da traktör ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Konya'da traktör ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

07.09.2022 21:23
Konya'da traktör ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, traktörle çarpışan elektrikli bisikletteki Burak Sarpkaya (32) yaşamını yitirdi, Volkan Bardakçı yaralandı.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, traktörle çarpışan elektrikli bisikletteki Burak Sarpkaya (32) yaşamını yitirdi, Volkan Bardakçı yaralandı.

Kaza, saat 18.40 sıralarında Çömlekçi Mahallesi Ereğli- İvriz yolunda meydana geldi. Mehmet Dağdaş (58) yönetimindeki 42 ACA 723 plakalı traktör, karşı yönden gelen ve sürücüsü belirlenemeyen elektrikli bisikletle çarpıştı. Kazada elektrikli bisikletteki Burak Sarpkaya ve Volkan Bardakçı yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Burak Sarpkaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Tedaviye alınan Bardakçı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, traktör sürücüsü Dağdaş ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


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Kaynak: DHA

Ereğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da traktör ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da traktör ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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