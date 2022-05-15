Konya'nın Ereğli ilçesinde yaklaşık 250 kişi hastaneye kaldırıldı! Kaymakamlık konuyla ilgili araştırma başlattı - Son Dakika
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Konya'nın Ereğli ilçesinde yaklaşık 250 kişi hastaneye kaldırıldı! Kaymakamlık konuyla ilgili araştırma başlattı

15.05.2022 20:28

Konya'nın Ereğli ilçesinde yaklaşık 250 kişi, bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye gitti. Normalin üzerinde bir başvuru olduğunu ifade eden Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı, "Vaka sayısının artış nedeni henüz belirlenememiş olmakla birlikte vaka sayısının artışına neden olabilecek etmenler titizlikle araştırılmaktadır." dedi.

Ereğli ilçesinde dünden beri yaklaşık 250 kişi bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Bunun üzerine hastanede gerekli tedbir alınırken, ilçedeki nöbetçi eczane sayısı da artırıldı. Rahatsızlanan kişilerin tedavileri tamamlanarak taburcu edildi.

"NORMALİN ÜZERİNDE BAŞVURU OLDU"

Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı, hastaneye başvuranların sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek "Ereğli Devlet Hastanemize dün gece yarısından itibaren bulantı, kusma ve ishal şikayetleri normalin üzerinde bir başvuru olmuştur. Bulantı, kusma ve ishal vakalarındaki normalin üzerinde artışıyla ilgili olarak tüm kurumlarımız çalışmaya başlamış olup gerekli tedbirler alınmaktadır" dedi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde yaklaşık 250 kişi hastanelik oldu! Kaymakamlık araştırma başlattı


"VAKA SAYISINI ARTIRACAK ETMENLER ARAŞTIRILIYOR"

Vaka sayısının artış nedeni henüz belirlenememiş olmakla birlikte vaka sayısının artışına neden olabilecek etmenler titizlikle araştırılmaktadır. Hastaneye başvuran hastalarımızın genel sağlık durumları iyi olup poliklinik hizmeti veren doktor sayımız yeterli durumdadır. Bugün hizmet veren nöbetçi eczane sayımız artırılmıştır."

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Eczane, Ereğli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'nın Ereğli ilçesinde yaklaşık 250 kişi hastaneye kaldırıldı! Kaymakamlık konuyla ilgili araştırma başlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'nın Ereğli ilçesinde yaklaşık 250 kişi hastaneye kaldırıldı! Kaymakamlık konuyla ilgili araştırma başlattı - Son Dakika
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