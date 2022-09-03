Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen Muharrem Koç (35), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen Muharrem Koç (35), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, saat 20.30 sıralarında Konya- Adana karayolunda ilçe girişinde meydana geldi. Niğde'den bir yakınlarının cenazesinden İzmir'e dönen Sinan Yar'ın (40) kullandığı 20 AGY 716 plakalı otomobil, bakkala gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen beyaz eşya tamircisi Muharrem Koç'a çarptı. Kanlar içinde kalan 2 çocuk babası Koç, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesinde, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü Sinan Yar ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



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