Konya'nın eTwinning başarısı - Son Dakika

Türkiye ve Avrupa'daki okulların iş birliği yapmalarına imkan tanıyan online proje ağı eTwinning projelerinde Konya, ürettiği projeler ve aldığı ödüllerle Türkiye ve Avrupa genelinde önemli başarılar elde etmeye devam ediyor.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentteki öğretmenler tarafından hazırlanan projelerin aldığı "Kalite Etiketi" sayılarında son 3 yıl içinde önemli artışlar gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada konuyla ilgili şunlar kaydedildi:

"2018"de 61 olan Avrupa Kalite Etiketi alan proje sayısı, 2020'de 582'ye çıkarak yüzde 954 oranında artış gösterdi. Yine 2018'de 159 olan Ulusal Kalite Etiketi alan proje sayısı da 1072'ye çıkarak yüzde 679 oranında bir artış meydana geldi. 2018'de toplamda 220 proje ödül almışken 2020'de toplam 1654 eTwinning projesi ödül alarak yüzde 752 oranında artış gösterdi."