Konya'nın golü 'VAR'la iptal edildi

Önce gol kararı veren hakem Fırat Aydınus, daha sonra VAR masasındaki Serkan Tokat'tan gelen uyarı üzerine pozisyonu monitörden izledi. Yaptığı inceleme sonucunda Ömer Ali'nin kaleci Karius'un görüş açısını kapatarak 'pasif ofsayt' pozisyonunda olduğu kanaatine varan Aydınus, golü iptal etti.



BÜLENT YAVUZ: İPTAL KARARI DOĞRU



Pozisyonu değerlendiren Hürriyet yazarı Bülent Yavuz, "Golün iptal edilmesi bana göre de doğru çünkü top ağlarla buluşmadan önce kalecinin hemen önünde görüşünü engelleyen bir Konyasporlu futbolcu vardı. Çizgi ofsaytı olmadığı için hakem Fırat Aydınus monitörden izleyip iptal kararı verdi" dedi.



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