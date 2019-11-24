Son Dakika Haberleri: Konya'nın golü 'VAR'la iptal edildi
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Konya'nın golü 'VAR'la iptal edildi

6 saat önce

Önce gol kararı veren hakem Fırat Aydınus, daha sonra VAR masasındaki Serkan Tokat'tan gelen uyarı üzerine pozisyonu monitörden izledi.

Konya'nın golü 'VAR'la iptal edildi, System.String[]

Önce gol kararı veren hakem Fırat Aydınus, daha sonra VAR masasındaki Serkan Tokat'tan gelen uyarı üzerine pozisyonu monitörden izledi. Yaptığı inceleme sonucunda Ömer Ali'nin kaleci Karius'un görüş açısını kapatarak 'pasif ofsayt' pozisyonunda olduğu kanaatine varan Aydınus, golü iptal etti.


BÜLENT YAVUZ: İPTAL KARARI DOĞRU


Pozisyonu değerlendiren Hürriyet yazarı Bülent Yavuz, "Golün iptal edilmesi bana göre de doğru çünkü top ağlarla buluşmadan önce kalecinin hemen önünde görüşünü engelleyen bir Konyasporlu futbolcu vardı. Çizgi ofsaytı olmadığı için hakem Fırat Aydınus monitörden izleyip iptal kararı verdi" dedi.


Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Fırat Aydınus, Ömer Ali, Tokat, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 08:44 
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