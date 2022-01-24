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Konya'nın Hadim ilçesinde kar kalınlığı 1 metreyi geçti - Son Dakika

Konya'nın Hadim ilçesinde kar kalınlığı 1 metreyi geçti

24.01.2022 16:11

Konya'nın Hadim ilçesinde kar kalınlığı 1 metreyi geçti Konya'nın Hadim ilçesinde 2 gündür etkili olan yoğu kar yağışının ardından kar kalınlığı 1 metreyi aştı.

Konya'nın Hadim ilçesinde kar kalınlığı 1 metreyi geçti

KONYA - Konya'nın Hadim ilçesinde 2 gündür etkili olan yoğu kar yağışının ardından kar kalınlığı 1 metreyi aştı.

Hadim ilçesinde 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği ilçede, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünü kardan temizlemek için çaba sarf ediyor. Büyükşehir ve ilçe belediye ekipleri de sorumluluk alanındaki yolları ulaşıma açık tutabilmek için yağışın başladığı saatlerden itibaren yol açma ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. Bazı vatandaşlarda araçların tepesinde biriken karları temizlemek için uğraş veriyor. Tatil fırsatını değerlendiren çocuklar da, evden getirdikleri tepsi ve lastik şambrel ile kayarak karın keyfini çıkarıyor.

İlçe sakinlerinden Adem Şeker, ilçede 1 metreyi aşan kar olduğunu söyleyerek, "Daha önceki yıllarda bu kadar çok kar yağışı olmadı. Ağaçlara, barajların dolmasına ve vatandaşların yapmış olduğu kirazcılığa, susuzluğa ve iklim şartlarına çok güzel oldu bu kar yağışı. Doğa harikası güzel Hadim'de şu anda çok güzel bir manzara var. Allah'a hamdolsun bereket ayı, bereket yılı olarak seçilen 2022 yılına çok şükür kavuştuk" dedi.

Aracını kar altından çıkaran Hasan Basri Döner de, "Maşallah Hadim'de 2022 yılını karla karşıladık. Araçları çıkartmamız imkansız. Şimdi onları çıkartmaya çalışıyoruz. Yağsın, bereket olur. Yaza barajlarımız, göllerimiz her şeyimiz dolsun. Hadim kiraz memleketi, kara ihtiyacı var. Çok şükür Allah'a" diye konuştu.

İlçe sakinlerinden Mustafa Andırıcı ise, 2022 yılında mükemmel bir yağış olduğunu ifade ederek, "Dağlarımızda yaklaşık 1,5 metre kar var. Şehir içinde ise 50 santim kadar kar var. Kar yağışından mutluyuz, İnşallah güzel olacak" şeklinde konuştu.

Konya'nın Hadim ilçesinde kar kalınlığı 1 metreyi geçti
Konya'nın Hadim ilçesinde kar kalınlığı 1 metreyi geçti
Konya'nın Hadim ilçesinde kar kalınlığı 1 metreyi geçti

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Hisarcık, Konya, Hadim, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Konya'nın Hadim ilçesinde kar kalınlığı 1 metreyi geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'nın Hadim ilçesinde kar kalınlığı 1 metreyi geçti - Son Dakika
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