Son Dakika › Güncel › Konya'nın Hadim ve Yunak ilçelerinde eğitime kar engeli - Son Dakika
Konya'nın Hadim ve Yunak ilçelerinde eğitime kar engeli
6 saat önce
Konya'nın Hadim ve Yunak ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanmadan dolayı eğitime bir gün ara verildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 10:12 Kaynak: AA
Konya'nın Hadim ve Yunak ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanmadan dolayı eğitime bir gün ara verildi.
Hadim ve Yunak ilçelerinde yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle ilköğretim ve ortaöğretim kurumları, 10 Şubat Pazartesi günü tatil edildi. Derebucak ilçesinde de taşımalı sistemle öğrenci taşınan okullarda eğitim öğretime ara verildi.
Bu ilçelerde, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları istendi.
Son Dakika Son dakika: Eğitime kar engeli! Van'dan sonra Trabzon ve Rize'de de okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi Eşinin dövdüğü kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker için kampanya başlatıldı Yoğun kar yağışı nedeniyle 35 ilde okullar tatil edildi