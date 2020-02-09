Konya'nın Hadim ve Yunak ilçelerinde eğitime kar engeli - Son Dakika
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Konya'nın Hadim ve Yunak ilçelerinde eğitime kar engeli

6 saat önce

Konya'nın Hadim ve Yunak ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanmadan dolayı eğitime bir gün ara verildi.

Konya'nın Hadim ve Yunak ilçelerinde eğitime kar engeli, System.String[]

Konya'nın Hadim ve Yunak ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanmadan dolayı eğitime bir gün ara verildi.

Hadim ve Yunak ilçelerinde yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle ilköğretim ve ortaöğretim kurumları, 10 Şubat Pazartesi günü tatil edildi. Derebucak ilçesinde de taşımalı sistemle öğrenci taşınan okullarda eğitim öğretime ara verildi.

Bu ilçelerde, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları istendi.

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Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 10:12 Kaynak: AA
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