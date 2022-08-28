Olay, saat 16.00 sıralarında Halkapınar ilçesi Yassıkaya ile Deli Mahmutlu mahalleleri yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan Durmuş Köksal'a (53) ait 01 FT 581 plakalı römorkunda saman balyası yüklü traktör frenin boşalması sonucu hareket ederek eğimli yolda kontrolsüz şekilde gitmeye başladı. Traktör sahibi Durmuş Köksal, traktörü durdurabilmek için binmeye çalıştığı sırada traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Kontrolsüz şekilde giden traktör ise devrildi.

Kaynak: İHA

Halkapınar, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Konya'da traktörün altında kalan kişi öldü - Son Dakika

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