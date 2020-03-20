Konya'nın Halkapınar ve Ereğli ilçelerinde kar yağışı - Son Dakika

Konya'nın Halkapınar ilçesinde bazı mahallelerde kar kalınlığının 60 santimetreye, Ereğli ilçesinde ise 25 santimetreye ulaştığı bildirildi.

Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, yaptığı açıklamada, ilçede yol açma ve kar temizleme çalışmalarının 3 iş makinesi ile yapıldığını belirterek, "İlçe merkezinde 30 santimetreye yaklaşan kar kalınlığı, dağ mahallelerimizden Yassıkaya, Delimahmutu ve Kayasaray mahallelerimizde 50-60 santimetreye ulaştı. İlçede ara yollar dahil tüm yollarımız açıldı." ifadesini kullandı.

Ereğli ilçesinde ise Yellice (Bastırık) Mahallesi Muhtarı Halim Aydoğdu, Torosların eteklerinde bulunan mahallede kar kalınlığının 25 santimetreye yaklaştığını aktardı.

Ereğli merkezde de kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı kaydedildi.