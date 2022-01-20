Konya'nın havası doğal gaz dönüşümüyle değişiyor - Son Dakika

Konya'da yürütülen Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi çerçevesinde, Mevlana Müzesi çevresindeki dar gelirli ailelerin yaşadığı 1108 konutun doğal gaz dönüşümü gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü proje doğrultusunda kömürden dönüşümü yapılan konutlarda yaşayanlara doğal gaz yardımı yapılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gazetecilere, kentte hava kirliliğinin en yoğun olduğu bölgede maddi imkansızlıklarından dolayı kömür yakmak zorunda kalan vatandaşları doğal gazla buluşturduklarını söyledi.

İlk etapta tespit ettikleri 1108 konutta doğal gaz dönüşüm çalışmalarını tamamladıklarını ifade eden Altay, şöyle konuştu:

"Kaymakamlıktan kömür desteği alan vatandaşlarımızın tesisatlarının tamamı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın finansmanı ile Konya Büyükşehir Belediyemiz tarafından gerçekleştirildi. Amacımız burada yaşayan vatandaşlarımızın artık doğal gaz kullanıyor hale gelmesi. Kaymakamlıklarımız da bundan sonra kömür yerine doğal gaz için sosyal yardım yapacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu vesileyle de özellikle Mevlana Müzesi çevresinin hava kirliliğini azaltılması ile ilgili çok önemli bir çalışmayı hayata geçirmiş olduk."

Doğal gaz dönüşüm projesinin tamamlandığı bölgede incelemelerde bulunan ve ailelerle de görüşen Altay, "Hem ailelerimiz kömürle uğraşmaktan kurtuldu hem de çevreye çok önemli katkı oldu." dedi.

"Her gün devletimize dua ediyorum"

Evinde dönüşümü yapılan Gülay Yaldır, Altay'a teşekkür ederek, "Sobanın isinden kurtulduk. Her gün devletimize dua ediyorum. Çok memnunuz, çok iyi oldu. Suyum sıcak, evimiz doğal gaz ile çok güzel ısınıyor. Evlerimiz sobalıyken apartmanımız zehir gibi korkardı. O koku bitti artık. Allah devletimizden razı olsun." şeklinde konuştu.

73 yaşındaki Nezehat Şen ise dönüşümden çok memnun olduğunu belirterek, "Eskiden evimiz sobalıydı, kovayı taşıyamıyordum, getirip götüremiyordum. Şimdi çok memnunum. Bakanımıza, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.