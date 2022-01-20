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Konya'nın havası 'dönüşümle' değişecek - Son Dakika

Konya'nın havası 'dönüşümle' değişecek

20.01.2022 21:49

Konya'nın havası 'dönüşümle' değişecek Konya'da bin 108 ailenin kömür çilesi doğal gaz bağlanarak bitirildi Konya'da kömür kullanan dar gelirli bin 108 ailenin evine doğal gaz bağlandı.

Konya'nın havası 'dönüşümle' değişecek

Konya'da bin 108 ailenin kömür çilesi doğal gaz bağlanarak bitirildi

KONYA - Konya'da kömür kullanan dar gelirli bin 108 ailenin evine doğal gaz bağlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen hava kalitesinin iyileştirilmesi projesi ile Konya tarihi kent merkezi ve Mevlana Bölgesinde artık hava kirliliği yaşanmayacak. Dar gelirli aileler kömür yardımı yerine doğal gaz yardımı alacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Konya Tarihi Kent Merkezi ve Mevlana Bölgesinde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi" kapsamında Mevlana Hazretleri Türbesi'nin etrafındaki 4 mahallede sosyal yardımlaşmadan kömür yardımı alan, dar gelirli bin 108 konutun doğal gaz dönüşümleri yapıldı. Doğal gaz dönüşüm projesinin tamamlandığı bölgede incelemelerde bulunan ve ailelerle görüşen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, amaçlarının bu bölgede yaşayan vatandaşların doğal gaz kullanıyor hale gelmesi olduğunu söyledi. Başkan Altay, Konya'da hava kirliliğinin en yoğun olduğu bölgede maddi imkansızlıklarından dolayı kömür yakmak zorunda kalan vatandaşları doğal gazla buluşturduklarını belirterek, "Hem ailelerimiz kömürle uğraşmaktan kurtuldu hem de çevreye çok önemli katkı oldu" dedi. Evlerinde yapılan dönüşüm sonrası kömürü bırakıp doğal gaz kullanmaya başlayan aileler ise sobanın isinden kurtulduklarını belirterek, Bakan Murat Kurum'a ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür ettiler.

"Bin 108 konutta çalışmalarımızı tamamladık"

Başkan Altay, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi olarak ilk etapta tespit ettikleri bin 108 konutta doğal gaz dönüşüm çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, "Özellikle kaymakamlıktan kömür desteği alan vatandaşlarımızın tesisatlarının tamamı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mızın finansmanı ile Konya Büyükşehir Belediyemiz tarafından gerçekleştirildi. Amacımız burada yaşayan vatandaşlarımızın artık doğal gaz kullanıyor hale gelmesi. Kaymakamlıklarımız da bundan sonra sosyal yardımları kömür yerine doğal gaz olarak yapacak. Yaptığımız bu çalışma ile tüm Türkiye'de böyle bir uygulama başlamış oldu. Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu vesileyle de özellikle Mevlana Bölgesi'nin hava kirliliğini azaltılması ile ilgili çok önemli bir çalışmayı hayata geçirmiş olduk" dedi.

Coğrafi konum olarak doğal gaz dönüşüm yapılan bölgenin hava kirliliğinin en yoğun olduğu bölge olduğunu vurgulayan Başkan Altay, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun" diye konuştu.

Vatandaşlar da çok memnun

Başkan Altay, evinde doğal gaz dönüşümü tamamlanan Yaldır ailesini de evlerinde ziyaret etti. Başkan Altay'a teşekkür eden ev sahibi Gülay Yaldır, "Sobanın isinden kurtulduk. Her gün devletimize dua ediyorum. Çok memnunuz, çok iyi oldu. Suyum sıcak, evimiz doğal gaz ile çok güzel ısınıyor. Evlerimiz sobalıyken apartmana girerken apartmanımız zehir gibi kokardı. O koku bitti artık. Allah devletimizden razı olsun" şeklinde konuştu.

Evinde doğal gaz kullanmaya başlayan Muharrem Başböğer de çok memnun olduklarını belirterek, "Devletimiz bizi bir işkenceden kurtardı. Ben hastayım, soba bize bir işkenceydi. Şimdi doğal gazla birlikte rahatız. 24 saat düğmeyi çevirip açıyorsun, düğmeyi çevirip kapatıyorsun. Bakanımızdan ve başkanımızdan Allah razı olsun" dedi.

73 yaşındaki Nezehat Şen ise, "Çok memnun kaldım, çok rahatım. Eskisinden daha iyi oldu. Eskiden evimiz sobalıydı, kovayı taşıyamıyordum, getirip götüremiyordum. Şimdi çok memnunum. Bakanımıza, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Mustafa Kaplan da, "Memnun kaldık. Kovadan, isten, kömür derdinden kurtulduk. Allah devletimizden razı olsun. Engelli oğlum var, onun için de iyi oldu" ifadelerini kullandı.

Konya'nın havası 'dönüşümle' değişecek
Konya'nın havası 'dönüşümle' değişecek
Konya'nın havası 'dönüşümle' değişecek

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geri dönüşüm, Doğalgaz, Kömür, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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