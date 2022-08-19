İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıreli Mahallesi'nde bir kişinin evinde sahte içki imal ederek satışını yaptığı ihbarını aldı.

Kaynak: AA

Hisarcık, Konya, Hüyük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hüyük ilçesinde 114 litre sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika

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