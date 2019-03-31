Konya'nın Hüyük İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Mehmet...
1 saat önce
Konya'nın Hüyük ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Çiğdem kazandı.
Konya
'nın Hüyük
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Mehmet Çiğdem
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Çiğdem 4 bin 958, İYİ Parti
adayı Ahmet Temiz
2 bin 669, BBP
adayı Nusret Akgümüş
bin 426 oy aldı.
-Çiğdem'in özgeçmişi-
Mehmet Çiğdem, 1974 yılında Konya'nın Beyşehir
ilçesinde doğdu. Hüyük Lisesi'nden mezun olan Çiğdem, Konya şehir merkezinde gıda üzerine işletme açarak ticaret hayatına atıldı.
Daha sonra İstanbul Beyoğlu Belediyesi
'nde çeşitli görevlerde bulunan Çiğdem, evli ve iki çocuk babasıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:57 Kaynak: AA
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