10 yaşındaki çocuk tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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10 yaşındaki çocuk tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti

21.08.2022 07:17
10 yaşındaki çocuk tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti

Konya'nın Hüyük ilçesinde, evde av tüfeğiyle fotoğraf çektirmek isteyen kuzenlerden 10 yaşındaki çocuk tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Konya'nın Hüyük ilçesinde, evde av tüfeğiyle fotoğraf çektirmek isteyen kuzenlerden 10 yaşındaki çocuk tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Hüyük'ün Başlamış Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 14 yaşındaki B.S. ile kuzeni olan 10 yaşındaki Muammer Doğan, evde duvarda asılı vaziyette bulunan dedelerine ait av tüfeğiyle fotoğraf çektirmek istedi. Bu esnada av tüfeğinin ateş alması sonucu kasık bölümünden ağır yaralanan ve Hüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muammer Doğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doğan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

Olayla ilgili olarak jandarma tarafından karakola götürülen 14 yaşındaki B.S. çıkarıldığı Beyşehir Adliyesi'nde savcılıkça yaşı küçük olduğu için serbest bırakılarak ailesine teslim edildi. - KONYA

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Konya'da kuzeninin ateşlediği tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği çocuk öldü Konya'da kuzeninin ateşlediği tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği çocuk öldü Hüyük'te Türk Kızılayı'ndan ihtiyaç sahiplerine yardım eli Hüyük'te Türk Kızılayı'ndan ihtiyaç sahiplerine yardım eli
Kaynak: İHA

Muammer Doğan, Hüyük, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 10 yaşındaki çocuk tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: 10 yaşındaki çocuk tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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