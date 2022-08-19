Konya'da kaçak içki imalathanesine çevrilen eve operasyon - Son Dakika
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Konya'da kaçak içki imalathanesine çevrilen eve operasyon

19.08.2022 12:18

Konya'nın Hüyük ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak içki imalathanesine çevrilen bir eve düzenlediği operasyonda 1 kişi gözaltına aldı.

Konya'nın Hüyük ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak içki imalathanesine çevrilen bir eve düzenlediği operasyonda 1 kişi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Hüyük İlçe Jandarma ve Kıreli Jandarma Karakol Komutanlığı ile KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Kıreli Mahallesinde ikamet eden S.P. isimli şahsın kaçak içki yapıp sattığına dair bilgiler edinmesi sonrasında harekete geçti. Alınan arama kararına istinaden şüpheli S.P.'nin ikametine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 6 adet 19 litrelik damacana içerisinde fermenteye bırakılmış 114 litre alkol, 1 adet alkol yapımında kullanılan 19 litrelik boş damacana, 3,5 litre sahte el yapımı viski, 1 adet alkol yapımında kullanılan düdüklü tencere ve damıtma aparatı, 3 şişe alkol yapımında kullanılan anason yağı, 4 adet alkol derece ölçme aleti, 2 adet alkol yapımında kullanılan enjektör, 1 adet damıtma hunisi, 100 gram damıtma kömürü ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli S.P., ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - KONYA

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Hüyük'te Türk Kızılayı'ndan ihtiyaç sahiplerine yardım eli Hüyük'te Türk Kızılayı'ndan ihtiyaç sahiplerine yardım eli Hüyük ilçesinde 114 litre sahte alkol ele geçirildi Hüyük ilçesinde 114 litre sahte alkol ele geçirildi
Kaynak: İHA

Jandarma, Hüyük, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da kaçak içki imalathanesine çevrilen eve operasyon - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da kaçak içki imalathanesine çevrilen eve operasyon - Son Dakika
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