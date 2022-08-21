Konya'da av tüfeğiyle vurularak ölen çocuk toprağa verildi - Son Dakika
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Konya'da av tüfeğiyle vurularak ölen çocuk toprağa verildi

21.08.2022 18:10
Konya'da av tüfeğiyle vurularak ölen çocuk toprağa verildi

Konya'nın Hüyük ilçesinde kazara av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren 10 yaşındaki Muammer Doğan defnedildi.

Konya'nın Hüyük ilçesinde kazara av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren 10 yaşındaki Muammer Doğan defnedildi.

Doğan'ın cenazesi olayın yaşandığı ilçedeki Başlamış Mahallesi'ne getirildi.

Başlamış Mahallesi'nde öğlen namazını müteakip kılınan namazının ardından cenaze, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Hüyük Kaymakamı Hasan Çimer, Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Jandarma Komutanı Adem Başaran, ailenin yakınları ile mahalle sakinleri katıldı.

Hüyük ilçesine bağlı Başlamış Mahallesi'nde dün yaşanan olayda, 14 yaşındaki B.S. ile kuzeni 10 yaşındaki Muammer Doğan, bulundukları evde dedesine ait av tüfeğiyle fotoğraf çektirmek istemiş, bu sırada av tüfeğinin ateş alması sonucu çıkan saçmalar Doğan'a isabet etmişti.

Ağır yaralı olarak kaldırıldığı Hüyük Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Doğan'ın cenazesi otopsi için Konya Şehir Hastanesine götürülmüştü.

Olayın ardından 14 yaşındaki B.S. adli makamlarca serbest bırakılmıştı.

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Konya'da 10 yaşındaki Muammer, fotoğraf çektirmek istediği tüfeğin ateş alması sonucu yaşamını yitirdi Konya'da 10 yaşındaki Muammer, fotoğraf çektirmek istediği tüfeğin ateş alması sonucu yaşamını yitirdi Konya'da kuzeninin ateşlediği tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği çocuk öldü Konya'da kuzeninin ateşlediği tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği çocuk öldü
Kaynak: AA

Muammer Doğan, Hüyük, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da av tüfeğiyle vurularak ölen çocuk toprağa verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Konya'da av tüfeğiyle vurularak ölen çocuk toprağa verildi - Son Dakika
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