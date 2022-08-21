Ağır yaralı olarak kaldırıldığı Hüyük Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Doğan'ın cenazesi otopsi için Konya Şehir Hastanesine götürülmüştü.

Kaynak: AA

Muammer Doğan, Hüyük, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da av tüfeğiyle vurularak ölen çocuk toprağa verildi - Son Dakika

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