Denetimlerde servis araçlarının genel kurallara uygunluk kontrolleri yapılırken, araçların genel fiziki durumu, "dur" levhası, "okul taşıtı" yazısı, emniyet kemerleri, iç aksamlar, dış karasör ve lastikleri, araçların ruhsat, far ve ışık donanımları, vize bilgileri ile sürücülerin ehliyet, SRC, sağlık raporu ve sabıka kaydı gibi bilgileri kontrol edildi.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Hisarcık, Konya, Hüyük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hüyük'te öğrenci servisleri denetlendi - Son Dakika

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