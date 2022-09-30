Hüyük'te öğrenci servisleri denetlendi - Son Dakika
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Hüyük'te öğrenci servisleri denetlendi

30.09.2022 16:06
Hüyük'te öğrenci servisleri denetlendi

Konya'nın Hüyük ilçesinde öğrenci taşıyan servis araçları denetlendi.

Konya'nın Hüyük ilçesinde öğrenci taşıyan servis araçları denetlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Belediye Zabıta görevlileri, taşımalı eğitim yapan okullardaki servis araçları yönetmeliğe uygunluklarını kontrol etti.

Denetimlerde servis araçlarının genel kurallara uygunluk kontrolleri yapılırken, araçların genel fiziki durumu, "dur" levhası, "okul taşıtı" yazısı, emniyet kemerleri, iç aksamlar, dış karasör ve lastikleri, araçların ruhsat, far ve ışık donanımları, vize bilgileri ile sürücülerin ehliyet, SRC, sağlık raporu ve sabıka kaydı gibi bilgileri kontrol edildi.

Servislerin okul servis araçları yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı denetlendi.

Bazı araçların sürücüleri eksikleri gidermeleri yönünde uyarılırken, yönetmelik gereği aracında eksiği bulunmayan araçların sürücülerine ise teşekkür edildi.

Denetimlerin ardından Hüyük Durmuş Akkuş Anadolu Lisesi toplantı salonunda da umum servis araçları sürücülerine yönelik rehberlik ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

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Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Hisarcık, Konya, Hüyük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hüyük'te öğrenci servisleri denetlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hüyük'te öğrenci servisleri denetlendi - Son Dakika
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