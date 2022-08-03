Kontrolden çıkan minibüs devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan minibüs devrildi: 3 yaralı

03.08.2022 14:09
Kontrolden çıkan minibüs devrildi: 3 yaralı

Konya'nın Hüyük ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Hüyük ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Hüyük-Konya karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 42 AVC 75 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

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Kaynak: İHA

Konya, Hüyük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan minibüs devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan minibüs devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
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