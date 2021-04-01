Konya'nın ihracattaki başarısı sürüyor - Son Dakika

Konya'nın ihracattaki başarısı sürüyor

01.04.2021 15:51
Konya'nın ihracattaki başarısı sürüyor, System.String[]

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, kent ihracatındaki artışın sürdüğünü, Konya'nın mart ayında 284 milyon 260 bin 19 dolarla tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaşma başarısı gösterdiğini belirtti.

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, kent ihracatındaki artışın sürdüğünü, Konya'nın mart ayında 284 milyon 260 bin 19 dolarla tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaşma başarısı gösterdiğini belirtti.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye İhracatçılar Meclisinin mart ayı ve ilk çeyrek ihracat verilerini değerlendirdi.

Konya'nın mart ayı ihracatının yüzde 69,5 arttığını, yılın ilk çeyreğinde de kentin Türkiye ortalamasının üzerinde artışla performansını sürdürdüğünü ifade etti.

Öztürk, şunları kaydetti:

"Konya, 2021'de hızlı ihracat artışına devam ediyor. Şehrimiz martta 284 milyon 260 bin 19 dolarla tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaşma başarısı göstermiştir. Konya, mart ayında Türkiye ihracatındaki payını yüzde 1,67'ye çıkararak 10. sırada yer aldı. Konya'nın ihracatı şubata göre de yüzde 33,57 oranında artış gösterdi. Yılın ilk üç aylık ihracat rakamı da 700 milyon 570 bin 584 dolar. Bu yılın ilk çeyrek rakamı, 2020'nin ilk üç aylık rakamına göre yüzde 36,38 arttı. 2021 yılının tamamında hedefimiz 2,5 milyar dolar rakamını aşmaktır. Küresel salgınla dünya ticaretinin yüzde 10 düşmesine, ülkemizin ihracatının da yüzde 6,26 oranında azalmasına rağmen Konya, yıllık ihracatını artırmayı başarmıştır. İlk çeyrekte de Türkiye ortalamasının üzerinde ihracat artışımız devam etmektedir."

En yüksek artış savunma ve havacılık sanayisinde

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü de kentin 2021 yılının ilk çeyreğinde Türkiye ortalamasının çok üzerinde ihracat artış performansı gösterdiğini belirterek, üretime ve ihracata katkı veren firmaları tebrik etti.

İhracatta ilk sırada makine ve aksamları sektörünün geldiğini bildiren Kütükcü, "İhracatımızın ikinci sırasında otomotiv endüstrisi, üçüncü sırada ise savunma ve havacılık sanayimiz geldi. Ayrıca savunma ve havacılık sanayimiz yılın ilk çeyreğinde yüzde 445,2'lik ihracat artışıyla tüm sektörlerin üzerinde bir artış performansı gösterdi." ifadelerini kullandı.

Kütükcü, sanayicinin ham madde tedariki ve fiyatlardaki artış nedeniyle sorun yaşadığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Buna son dönemde ihracatçılarımızın yaşadığı boş konteyner problemi de eklendi. Şu anda ihracatçı firmalarımız hem ihracattaki artıştan hem de konteyner arzının talebi karşılayamamasından dolayı ciddi zorluk çekiyor. Konteyner ya bulunamıyor ya da fiyatlar iki katına çıkmış durumda. Oda olarak üreticilerimizin sahada yaşadıkları tüm bu sorunları başta üst kuruluşumuz TOBB ve ilgili bakanlıklarımızla paylaşıyor, takibini sürdürüyoruz. Bu sorunların da aşılmasıyla ihracatımızın yükseliş ivmesinin daha da artacağına inanıyoruz."

Türkiye, İhracat, Konya, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Konya'nın ihracattaki başarısı sürüyor - Son Dakika Ekonomi


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