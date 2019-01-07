Son Dakika Haberleri: Konya'nın İki İlçesinde Daha Eğitime Bir Gün Ara Verildi

Konya'nın İki İlçesinde Daha Eğitime Bir Gün Ara Verildi

1 saat önce

Konya'nın Derebucak ve Derbent ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Konya'nın İki İlçesinde Daha Eğitime Bir Gün Ara Verildi, System.String[]
Konya'nın Derebucak ve Derbent ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Konya'nın bir çok ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, akşam saatlerinde de devam ederken, Derebucak ve Derbent ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime Pazartesi bir gün ara verildi. Diğer taraftan hamile ve engelli kamu personelleri de bir gün izinli sayılacak. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:47 Kaynak: İHA

Derbent, Derebucak, Konya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AKOM Uyardı: İstanbul'a Bu Gece Kar Geliyor Çok Sayıda İl ve İlçede Okullar Tatil Edildi

İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı İstanbul'da Etkisini Sürdüren Kar Yağışı, Salı Günü Akşam Saatlerine Kadar Devam Edecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 08:13:51. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'nın İki İlçesinde Daha Eğitime Bir Gün Ara Verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]