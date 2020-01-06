Konya'nın iki ilçesinde eğitime kar engeli - Son Dakika
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Konya'nın iki ilçesinde eğitime kar engeli

7 saat önce

Konya'nın Taşkent ve Derebucak ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Konya'nın iki ilçesinde eğitime kar engeli, System.String[]

Konya'nın Taşkent ve Derebucak ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.


Taşkent Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilçede ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Derebucak ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Ayrıca, bu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel de idari izinli sayıldı.

Derebucak, Taşkent, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:22 Kaynak: AA
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