Konya'nın iki ilçesinde kar tatili 1 gün uzatıldı - Son Dakika

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Konya'nın iki ilçesinde kar tatili 1 gün uzatıldı
7 saat önce
Konya'nın Hadim ve Taşkent ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 7 Ocak Salı günü eğitime verilen kar tatili 1 gün daha uzatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:40 Kaynak: İHA
Konya'nın Hadim ve Taşkent ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 7 Ocak Salı günü eğitime verilen kar tatili 1 gün daha uzatıldı.
Hadim ve Taşkent ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ilk ve orta dereceli tüm okullarda 07.01.2020 Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verildiği açıklandı. Ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılmasına karar verildi. - KONYA
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