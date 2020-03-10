Konya'nın iki ilçesinde okullar fırtınadan tatil edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'nın iki ilçesinde okullar fırtınadan tatil edildi - Son Dakika

Konya'nın iki ilçesinde okullar fırtınadan tatil edildi

7 saat önce

Konya'nın Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde etkili olan fırtına sebebiyle okullar tatil edildi.

Konya'nın iki ilçesinde okullar fırtınadan tatil edildi, System.String[]

Konya'nın Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde etkili olan fırtına sebebiyle okullar tatil edildi.


Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde gece saatlerinde başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Fırtına nedeniyle iki ilçede okullar bugün tatil edilerek eğitime 1 gün süreyle ara verildi. - KONYA

Halkapınar, Ereğli, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:57 Kaynak: İHA
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