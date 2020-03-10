Konya'nın iki ilçesinde okullar fırtınadan tatil edildi - Son Dakika

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Konya'nın iki ilçesinde okullar fırtınadan tatil edildi
7 saat önce
Konya'nın Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde etkili olan fırtına sebebiyle okullar tatil edildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:57 Kaynak: İHA
Konya'nın Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde etkili olan fırtına sebebiyle okullar tatil edildi.
Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde gece saatlerinde başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Fırtına nedeniyle iki ilçede okullar bugün tatil edilerek eğitime 1 gün süreyle ara verildi. - KONYA
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