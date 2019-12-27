Konya'nın ilçelerinde kar yağışı - Son Dakika
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Konya'nın ilçelerinde kar yağışı

6 saat önce

Konya'nın bazı ilçelerinde yağan kar yerleşim merkezlerini beyaza bürüdü.

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Konya'nın bazı ilçelerinde yağan kar yerleşim merkezlerini beyaza bürüdü.


Konya'nın Derbent, Beyşehir, Derebucak ve Hüyük ilçelerinde gece saatlerinden beri etkili olan ve aralıklarla yağan kar yağışı vatandaşların yüzünü güldürdü.


Derbent ilçe merkezi ve bağlı dış mahallelerinde etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı 10 santime ulaştı. Konya'nın Kış Sporları Merkezi olması için çalışma yürütülen Aladağ da kar yağışının ardından bembeyaz oldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Derbent Belediyesi ekipleri, ilçedeki kar yağışının ardından yolları ulaşıma açık tutabilmek için çalışma başlattı.


Kar yağışı Beyşehir, Derebucak, Hüyük ilçe merkezleri ve mahalleleri yüksek kesimlerde etkili oldu.

Beyşehir, Derbent, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:12 Kaynak: AA
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