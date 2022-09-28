Konya'da obruğa düşen koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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Konya'da obruğa düşen koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı

28.09.2022 16:42

Konya'nın Ilgın ilçesinde 20 metre derinliğindeki obruğa düşen koyunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Konya'nın Ilgın ilçesinde 20 metre derinliğindeki obruğa düşen koyunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Büyükoba Mahallesi Unluk mevkisinde çalışan tarım işçileri, bölgedeki obruktan koyun sesi geldiğini fark edince, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, 20 metre derinlikteki obruğa merdiven yardımıyla indi.

Yaklaşık bir haftadır obrukta olduğu öğrenilen koyun, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla kurtarılarak, sahibine teslim edildi.

Koyunun kurtarılma anı bir itfaiye erinin kask kamerasınca kaydedildi.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Ilgın, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da obruğa düşen koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da obruğa düşen koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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