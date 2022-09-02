Konya'da 70 bin 200 boş makaron ele geçirildi: 2 gözaltı

Konya'nın Ilgın ilçesinde jandarma ekiplerinin iki eve düzenlediği operasyonda, 70 bin 200 adet bandrolsüz boş makaron, 3 bin 55 adet bandrolsüz dolu makaron ve 8,5 kilo tütün ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, aldıkları istihbaratları değerlendiren Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ilgın ilçesine bağlı Ağalar ve Fatih Mahallesi'nde ikamet eden iki şahsın evinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden arama yaptı. Ekiplerin yaptıkları aramalarda 170 bin 200 adet bandrolsüz boş makaron, 3 bin 55 adet bandrolsüz dolu makaron, 8,5 kilo tütün, 3 adet tütün sarma makinesi ile 2 adet av tüfeği ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde iki şüpheli gözaltına alınırken ele geçirilen eşyalara ve malzemelere el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA