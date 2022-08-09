Konya'da kamyon ile çarpışan traktörün sürücüsü öldü - Son Dakika
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Konya'da kamyon ile çarpışan traktörün sürücüsü öldü

09.08.2022 12:37
Konya'da kamyon ile çarpışan traktörün sürücüsü öldü

Konya'nın Ilgın ilçesinde kamyon ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Konya'nın Ilgın ilçesinde kamyon ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Mustafa K. (63) idaresindeki 06 CRP 229 plakalı kargo kamyonu, Buğday Pazarı yakınlarında Abdurrahman Altuntaş yönetimindeki 42 P 8427 plakalı traktörle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, traktör sürücüsü Altuntaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Altuntaş'ın cesedi incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Ilgın, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da kamyon ile çarpışan traktörün sürücüsü öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da kamyon ile çarpışan traktörün sürücüsü öldü - Son Dakika
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