İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

'Karayolunda garip bir cisim ilerliyor' ihbarına giden jandarma bakın ne ile karşılaştı

Kaynak: AA

Ilgın, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da kamyon ile çarpışan traktörün sürücüsü öldü - Son Dakika

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