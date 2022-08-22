Konya'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Konya'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

22.08.2022 14:04
Konya'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Konya'nın Ilgın ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Ilgın ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Mehmet Dündar yönetimindeki 42 U 2042 plakalı otomobil, Konya-Ilgın kara yolu Şeker Fabrikası mevkisinde ağaca çarptı.

Otomobilde bulunan Mukaddes Dündar ve Emine Acar kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi, sağlık ekiplerince Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Ilgın, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Konya'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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