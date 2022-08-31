Konya'da bir çocuğun yorgun mermiyle yaralanmasına neden olan zanlı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da bir çocuğun yorgun mermiyle yaralanmasına neden olan zanlı yakalandı

31.08.2022 14:02
Konya'da bir çocuğun yorgun mermiyle yaralanmasına neden olan zanlı yakalandı

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde omzuna yorgun mermi isabet eden çocuğun yaralanmasına neden olan şüpheli gözaltına alındı.

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde omzuna yorgun mermi isabet eden çocuğun yaralanmasına neden olan şüpheli gözaltına alındı.

Kadınhanı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İ.T.A'nın (13) yorgun mermiyle yaralanmasına neden olan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, kimliğini tespit ettiği şüpheli H.T'yi gözaltına aldı.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Olay

İlçe merkezinde 27 Ağustos'ta düzenlenen tahinli pide festivaline katılan 13 yaşındaki İ.T.A, omzuna yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralanmış, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı.

YORUMLAR
500
Köyceğiz'de yeni İlçe Emniyet Müdürü Özdemir görevine başladı Köyceğiz'de yeni İlçe Emniyet Müdürü Özdemir görevine başladı Kulu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı Kulu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kadınhanı, Hisarcık, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da bir çocuğun yorgun mermiyle yaralanmasına neden olan zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:19 Kuşadası açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi!
17:19 Trabzonspor, Cornelius'un yerini geçen sezonun gol kralıyla doldurdu!
16:47 A Milli Erkek Voleybol Takımı bir ilki başardı! Dünya Şampiyonası'nda gruptan çıktık
16:45 Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti! Mudanya'da karayla deniz birleşti, otomobiller sürüklendi
16:41 İstanbul'da taksi bulamayan oyuncu Aydemir Akbaş isyan etti!
16:24 Yaş farkları olay olmuştu! Leonardo DiCaprio ile 25 yaşındaki sevgilisi Camila Morrone ayrıldı
16:18 Trabzonspor'u karıştıran skandal! YouTube personelleri kovuldu
16:11 Ünlü şarkıcı İrem Derici konserde giydiği kırmızı elbisesiyle hayranlarını mest etti
16:06 Hayvanseverler dikkat! Alkollü sürücü ehliyetini isteyen polise yasaklı ırk olan Dogo Argentino köpeğini saldırttı
16:06 1 kişi ölürken 141 kişi hastanelik olmuştu! Bolu'nun Yuva köyünde 50 gün sonra yeni vakalar ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 17:31:40. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da bir çocuğun yorgun mermiyle yaralanmasına neden olan zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement