Konya'da bir çocuğun yorgun mermiyle yaralanmasına neden olan zanlı yakalandı

Kadınhanı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İ.T.A'nın (13) yorgun mermiyle yaralanmasına neden olan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Konya 'nın Kadınhanı ilçesinde omzuna yorgun mermi isabet eden çocuğun yaralanmasına neden olan şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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