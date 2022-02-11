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Konya'nın kapalı olan tüm şehirler arası yolları ulaşıma açıldı - Son Dakika

Konya'nın kapalı olan tüm şehirler arası yolları ulaşıma açıldı

11.02.2022 00:58
Konya'nın kapalı olan tüm şehirler arası yolları ulaşıma açıldı

Konya ve çevresinde etkili olan kar yağışı ve tipi dolayısıyla kapanan Konya'yı çevre illere bağlayan tüm karayolları ulaşıma açıldı.

Konya ve çevresinde etkili olan kar yağışı ve tipi dolayısıyla kapanan Konya'yı çevre illere bağlayan tüm karayolları ulaşıma açıldı.

Konya'nın şehirlerarası karayollarında etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara sebep oldu. Kar yağışı ve yoğun tipiyle yollarda oluşan buzlanma ve meydana gelebilecek kazaların önlenmesi amacıyla Konya- Antalya, Isparta, Ankara, Afyonkarahisar, Aksaray ve Adana karayolları dün akşam saatlerinde tüm araçların ulaşımına çift taraflı olarak kapatıldı. Karayollarında gün boyunca ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından Konya'yı çevre illere bağlayan ve kapalı durumda olan tüm karayolları ulaşıma açıldı. Polis ve jandarma ekiplerinin yollardaki kontrol ve denetimleri devam ediyor. - KONYA

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Antalya, Ankara, Konya, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'nın kapalı olan tüm şehirler arası yolları ulaşıma açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'nın kapalı olan tüm şehirler arası yolları ulaşıma açıldı - Son Dakika
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