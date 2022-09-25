Konya'da silahlı kavgada 2 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan zanlı Karaman'da yakalandı - Son Dakika
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Konya'da silahlı kavgada 2 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan zanlı Karaman'da yakalandı

25.09.2022 11:35
Konya'da silahlı kavgada 2 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan zanlı Karaman'da yakalandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan zanlı Karaman'da gözaltına alındı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan zanlı Karaman'da gözaltına alındı.

Karapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçayazı Mahallesi'nde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Zanlının Karaman'da olduğu bilgisi üzerine Karaman İl Emniyet Müdürlüğü ile ortak çalışma yürüten jandarma ekipleri, zanlı O.K'yi (62) Karaman'da gözaltına aldı.

Karapınar'a getirilen O.K'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Akçayazı Mahallesi'nde O.K. (62) ile H.İ. (58) arasında dün arazi anlaşmazlığından çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüştü. O.K'nin silahla yaraladığı H.İ. ve eşi F.İ. (54) hayatlarını kaybetmiş, oğlu M.İ. (22) de yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

Karapınar, Hisarcık, Karaman, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da silahlı kavgada 2 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan zanlı Karaman'da yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da silahlı kavgada 2 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan zanlı Karaman'da yakalandı - Son Dakika
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