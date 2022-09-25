Akçayazı Mahallesi'nde O.K. (62) ile H.İ. (58) arasında dün arazi anlaşmazlığından çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüştü. O.K'nin silahla yaraladığı H.İ. ve eşi F.İ. (54) hayatlarını kaybetmiş, oğlu M.İ. (22) de yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Karapınar, Hisarcık, Karaman, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da silahlı kavgada 2 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan zanlı Karaman'da yakalandı - Son Dakika

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