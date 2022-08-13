Karapınar'da lavanta hasadı yapıldı - Son Dakika
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Karapınar'da lavanta hasadı yapıldı

13.08.2022 12:55
Karapınar'da lavanta hasadı yapıldı

Konya'nın Karapınar ilçesinde lavanta hasadı başladı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde lavanta hasadı başladı.

Karapınar Kaymakamlığı ile belediye iş birliğinde Acıgöl bölgesinde 40 bin metre kare alana ekilen lavanta bahçesinde hasat yapıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Yaka, yaptığı açıklamada, kentte lavanta ekiminin önümüzdeki dönemlerde daha da gelişeceğini söyledi.

Karapınar'daki lavanta bahçesinde hasadını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Yaka, "İlk yılına rağmen gelişmiş ve kaliteli bir şekilde lavantalarımızın yağının sızdırılması ve esansının oluşturulması sağlayacağız. Buradaki projemizi, Acıgöl yamaç paraşütü, karavan park ve lavanta bahçesiyle beraber geliştirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Karapınar, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karapınar'da lavanta hasadı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karapınar'da lavanta hasadı yapıldı - Son Dakika
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