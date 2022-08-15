Konya'da hafif ticari araç ağaca çarptı, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Konya'da hafif ticari araç ağaca çarptı, 5 kişi yaralandı

15.08.2022 11:47
Konya'da hafif ticari araç ağaca çarptı, 5 kişi yaralandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde yol kenarındaki ağaca çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde yol kenarındaki ağaca çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.

Süleyman Sırrı G. idaresindeki 42 SG 360 plakalı hafif ticari araç, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Süleyman Sırrı, Karapınar, Tragger, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da hafif ticari araç ağaca çarptı, 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da hafif ticari araç ağaca çarptı, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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