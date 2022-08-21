Konya'da yonca tarlasında obruk oluştu - Son Dakika
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Konya'da yonca tarlasında obruk oluştu

21.08.2022 13:12
Konya'da yonca tarlasında obruk oluştu

Konya'nın Karapınar ilçesinde yonca tarlasında obruk oluştu.

Konya'nın Karapınar ilçesinde yonca tarlasında obruk oluştu.

Karapınar'a bağlı Gaziosmanpaşa Mahallesi'ne 25 kilometre mesafedeki Avşar mevkisinde çalışan işçiler yonca tarlasında obruk olduğunu fark etti.

Naim Taşdemir'e ait yonca ekili tarladaki obruğun 20 metre derinliğinde 30 metre çapında olduğu belirlendi.

Obruk etrafına emniyeti şeridi çekilerek Konya İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıldı.

Yonca hasadı obruktan uzakta devam etti.

Tarla komşu su Uğur Taşdemirel, "Akşam çalışan işçiler sesle irkilmişler. Sabah geldiklerinde dev bir obrukla karşılaşmışlar. Bizlere de haber ettiler. AFAD ekipleri geldi inceleme yaptı. İşçilerin tarlanın o bölgesinden olmaması şans. Bölgede fay hattı olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Bölgede çiftçilik yapan Ali Kalkan, "Yeraltı suları çekildi obruklar oluşuyor. Eskiden 25 sene önce 10 metre derinlikte su çıkıyordu. Şimdi 90 metreden buluyoruz. İkinci ekilen ürünlere önlem almalı ve yasaklanmalı. Buğday hasadı yapıyor yerine mısır, pancar, ayçiçeği ekiyor. Bunların yasaklanması gerekir. Yasaklamadığı, kuyular çalıştığı sürece obruk olur. Gelecek nesillere de su bırakmamız lazım. Suyu tasarruflu kullanalım, ona gör ekim yapalım. Kendi geleceğimiz için çocuklarımızın geleceği için suyu bilinçli kullanalım." diye konuştu.

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Karapınar'da kara yolunda temizlik Karapınar'da kara yolunda temizlik
Kaynak: AA

Gaziosmanpaşa, Karapınar, Konya, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da yonca tarlasında obruk oluştu - Son Dakika

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