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Karapınar ilçesinden Çin'e 250 ton süt tozu ihracatı - Son Dakika

Karapınar ilçesinden Çin'e 250 ton süt tozu ihracatı

25.06.2021 12:31
Karapınar ilçesinden Çin'e 250 ton süt tozu ihracatı, System.String[]

Konya'nın Karapınar ilçesinde Süt Üreticileri Birliğince Çin'e 250 ton süt tozu ihraç edildi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde Süt Üreticileri Birliğince Çin'e 250 ton süt tozu ihraç edildi.

Son yıllarda yer altı sularının çekilmesiyle oluşan obruklarla gündeme gelen Karapınar, gelişen süt endüstrisiyle gıda arzına önemli katkı sunuyor.

Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali yatırımıyla da dikkati üzerine çeken ilçe, süt üretimiyle adından söz ettiriyor.

İlçede 435 ton süt üretiliyor

Karapınar Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Tartan, AA muhabirine, birliğin organize sanayi bölgesindeki toplama merkezine günde 435 ton süt geldiğini söyledi.

Sektörde yaşanan bazı sorunlara rağmen bu rakamda son yıllara göre istikrarlı yükseliş yaşandığına dikkati çeken Tartan, ilçede süt üretimindeki artışta, tarım ve hayvancılığa verilen desteklerin payının büyük olduğunu kaydetti.

Tartan, 1100 üreticiden günde 435 ton süt üretiminin gerçekleştirildiğini belirterek, ilçede 11 süt işleme tesisine ürün verdiklerini belirtti.

Arz fazlasını süt tozuna dönüştürerek ihracatını yaptılar

İlçede 28 bini sağım hayvanı olmak üzere 60 binin üzerinde büyükbaşın olduğunu anlatan Tartan, şunları kaydetti:

"İlçemiz adına önemli ve tarihi bir ilki yaşıyoruz. Süt tozu ihracatına başladık ve ilk ihracatımızı Çin'e yapıyoruz. Bakanlığımızın ve birlik genel merkezinin desteğiyle ihracat belgesini aldık. Çin'den de müşterimizi bulduk. Bugün 250 ton süt tozunu birlik olarak Çin'e ihraç ettik. Ülkemiz ekonomisine ihracatla katkı sağlamayı hedefliyoruz. Diğer pazarlara da açılmayı düşünüyoruz. Bu ihracat üretici için çok önemli. Üreticiden aldığımız sütü sanayiciye ulaştırıyoruz. Pandemi sürecinde piyasada daralma yaşandı. 60-70 ton süt alan firmalarımız 20 tonlara kadar düşünce fazla ürünümüzü, süt tozuna çevirdik. Üreticimizi zor durumda bırakmadık. Bazı yerlerde sütler alınmadı, fiyatı da konsey fiyatının altına düştü. Bu da sıkıntı oluşturdu. Kapasite fazlası sütü işleyerek ihracata gönderdik. İlk defa 6-7 milyon liralık ihracat gerçekleştirdik. Diğer birliklere de bu konuda destek olmak isteriz."

Karapınar ilçesinden Çin'e 250 ton süt tozu ihracatı
Karapınar ilçesinden Çin'e 250 ton süt tozu ihracatı
Karapınar ilçesinden Çin'e 250 ton süt tozu ihracatı
Karapınar ilçesinden Çin'e 250 ton süt tozu ihracatı
Karapınar ilçesinden Çin'e 250 ton süt tozu ihracatı

Çin Halk Cumhuriyeti, Karapınar, Hisarcık, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Karapınar ilçesinden Çin'e 250 ton süt tozu ihracatı - Son Dakika Ekonomi


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