Olay, haziran ayında Şems-i Tebrizi Mahallesi Botsalı Sokak'ta meydana geldi. İsmi açıklanmayan kişi, bisikletini bir dükkanın önüne park ederek içeri girdi. Bu sırada arkadaşları ile yolda yürüyen Yaşar Ö., kilidi bulunmayan bisiklete binip, uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Yaşar Ö.'nün rahat tavırları dikkat çekti. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi 1 ay sonra yakalayıp, gözaltına aldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Bisiklet hırsızı 1 ay sonra yakalandı - Son Dakika

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