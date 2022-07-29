Bisiklet hırsızı 1 ay sonra yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bisiklet hırsızı 1 ay sonra yakalandı

29.07.2022 13:27
Bisiklet hırsızı 1 ay sonra yakalandı

KONYA'nın Karatay ilçesinde bir dükkanın önünden kilidi olmayan bisiklet çalan Yaşar Ö., 1 ay sonra yakalandı.

KONYA'nın Karatay ilçesinde bir dükkanın önünden kilidi olmayan bisiklet çalan Yaşar Ö., 1 ay sonra yakalandı.

Olay, haziran ayında Şems-i Tebrizi Mahallesi Botsalı Sokak'ta meydana geldi. İsmi açıklanmayan kişi, bisikletini bir dükkanın önüne park ederek içeri girdi. Bu sırada arkadaşları ile yolda yürüyen Yaşar Ö., kilidi bulunmayan bisiklete binip, uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Yaşar Ö.'nün rahat tavırları dikkat çekti. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi 1 ay sonra yakalayıp, gözaltına aldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.


YORUMLAR
500
Motosiklet hırsızı önce kameraya sonra polise yakalandı Motosiklet hırsızı önce kameraya sonra polise yakalandı Oto hırsızı çalıntı araçla yakalandı Oto hırsızı çalıntı araçla yakalandı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bisiklet hırsızı 1 ay sonra yakalandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:17 İstanbul Boğazı, bir geminin arıza yaşaması sonucu çift yönlü trafiğe kapatıldı
18:58 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Miçotakis'e sert sözler: Doğu Akdeniz'de saldırgan bir siyaset takip ettiğini tüm dünyaya göstermektedir
18:18 Şoför büyük bir faciayı önledi! Seyir halindeyken freni boşalan halk otobüsü güçlükle durduruldu
18:02 İnce, kendisine yapılan "siyaseti bırak" eleştirilerine Kılıçdaroğlu'nu örnek vererek yanıt verdi: On kere kaybedenler bıraksın
17:51 Trafiği hiçe sayıp geri geri 12 kilometre yol giden sürücüye 1.742 TL ceza kesildi!
17:37 Trabzonspor yeni sezon çalışmalarına başladı! Belçikalı forvet Batshuayi'nin kiralanması için görüşmeler yapılıyor
17:14 Galatasaray Başkanvekili Erden Timur resmen açıkladı: Seferovic kalitesinde bir forvet daha alacağız
17:00 Marmaris'te yaşanan orman yangının çıkış sebebi belli oldu: Kırılan ağaç dalının elektrik tellerine teması sonucu meydana geldi
16:44 Enflasyon rekor kırdı! Avro Bölgesi'nde 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı
16:43 Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın otele sıçramıştı! Alevler kontrol altına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 19:56:56. #1.13#
SON DAKİKA: Bisiklet hırsızı 1 ay sonra yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement