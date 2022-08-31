Konya'da komşular arasındaki silahlı kavgada karı koca hayatını kaybetti - Son Dakika
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Konya'da komşular arasındaki silahlı kavgada karı koca hayatını kaybetti

31.08.2022 11:24
Konya'da komşular arasındaki silahlı kavgada karı koca hayatını kaybetti

Konya'nın Karatay ilçesinde komşu aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Karatay ilçesinde komşu aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, komşular arasında evlerin ortasındaki boşluğa saman koyma meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada henüz isimleri öğrenilemeyen karı koca hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Komşular arasında daha önce de aynı mesele yüzünden tartışma yaşandığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Erdemir, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da komşular arasındaki silahlı kavgada karı koca hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Konya'da komşular arasındaki silahlı kavgada karı koca hayatını kaybetti - Son Dakika
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