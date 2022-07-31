Konya'da üzerine mermer plakalar devrilen işçi öldü

Konya'nın Karatay ilçesinde mermer işleme atölyesinde, üzerine mermer plakalar devrilen yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti.
Tatlıcak Mahallesi'ndeki atölyede, mermer plakalar vinçle taşınırken 41 yaşındaki Yahya Ahmet'in üzerine devrildi.
Kazanın ardından iş yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemenin ardından hayatını kaybettiği belirlenen Ahmet'in cenazesi, Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
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