'Saman tozu' kavgasında şüphelinin ilk cinayeti değilmiş - Son Dakika
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'Saman tozu' kavgasında şüphelinin ilk cinayeti değilmiş

01.09.2022 12:03
'Saman tozu' kavgasında şüphelinin ilk cinayeti değilmiş

KONYA'nın Karatay ilçesinde 'saman tozu' nedeniyle çıkan kavgada 2 komşusunu öldürüp, 3 kişiyi de yaralayan Nurettin Altunkaya'nın (52) 2004'te cinayete karıştığı ortaya çıktı.

KONYA'nın Karatay ilçesinde 'saman tozu' nedeniyle çıkan kavgada 2 komşusunu öldürüp, 3 kişiyi de yaralayan Nurettin Altunkaya'nın (52) 2004'te cinayete karıştığı ortaya çıktı. Memleketi Elazığ'da bir akrabasını öldürüp, 26 yıl hapis cezası alan ve 2014'te şartlı tahliye edilen Altunkaya'nın ilk ifadesinde, "Benimle uğraşmak nedir, gördüler" dedi.

Olay, dün saat 09.30 sıralarında Erler Mahallesi Vahit Sokak'ta meydana geldi. Büyükbaş hayvancılıkla uğraşan Ayhan Erdemir (46), TIR'dan evinin önündeki boş alana saman balyası indirmeye başladı. Bu sırada kendisi gibi hayvancılıkla uğraşan komşusu Nurettin Altunkaya, Erdemir'e saman tozunun evine geldiğini söyleyince tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Altunkaya, evinden aldığı pompalı tüfek ile Ayhan Erdemir ile eşi Mahizer Erdemir (47) ve kardeşi Naif Erdemir'e ve TIR şoförü Mahmut Bağış'a ateş açtı. Daha sonra Altunkaya, sesleri duyup dışarı çıkan Naif Erdemir'in eşi Firdevs Erdemir'i de vurdu.

ŞÜPHELİ POLİSE DE 40 EL ATEŞ AÇTIİhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin 'Teslim ol' çağrısına uymayan şüpheli, ekiplere 40 el ateş etti. Karşılık veren polis, şüpheliyi vurarak yakaladı. Ayhan Erdemir ile eşi olay yerinde hayatını kaybetti. Naif Erdemir, Firdevs Erdemir, Mahmut Bağış ve Nurettin Altunkaya, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Firdevs Erdemir ile Nurettin Altunkaya'nın tedavisinin sürdüğü, diğer yaralıların ise taburcu edildiği bildirildi. Olayın ardından polis, şüpheli Altunkaya'nın eşi ve çocuğunu tedbir amaçlı başka bir bölgeye götürdü. Altunkaya'nın eşinin polisteki ifadesinde; Erdemir ailesi ile 1 yıl önce de 'saman tozu' nedeniyle kavga ettiklerini, bir önceki tartışmada kendilerinin darbedildiğini söyledikleri öğrenildi.'BENİMLE UĞRAŞMAK NEDİR, GÖRDÜLER'?Polisin gözetiminde tedavisi süren Nurettin Altunkaya'nın ilk ifadesinde "Benimle uğraşmak nedir, gördüler" dediği öğrenildi.Bu arada Nurettin Altunkaya'nın 2004'te memleketi Elazığ'da bir akrabasını öldürdüğü ortaya çıktı. 'Kasten öldürme' suçundan 26 yıl hapis cezası alan Altunkaya'nın 2014'te şartlı tahliye olduğu, 2017'de ise Elazığ'dan Konya'ya gelip, yerleştiği belirtildi.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Erdemir, Elazığ, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Saman tozu' kavgasında şüphelinin ilk cinayeti değilmiş - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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