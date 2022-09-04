2 KOMŞUSUNU ÖLDÜREN ŞÜPHELİ: 3-4 YILDIR 'SAMAN TOZU' NEDENİYLE KAVGALIYIZ - Son Dakika
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2 KOMŞUSUNU ÖLDÜREN ŞÜPHELİ: 3-4 YILDIR 'SAMAN TOZU' NEDENİYLE KAVGALIYIZ

04.09.2022 11:00
2 KOMŞUSUNU ÖLDÜREN ŞÜPHELİ: 3-4 YILDIR 'SAMAN TOZU' NEDENİYLE KAVGALIYIZ

KONYA'nın Karatay ilçesinde 'saman tozu' nedeniyle çıkan kavgada 2 komşusunu öldürüp, 3 kişiyi de yaralayan Nurettin Altunkaya'nın (52) ifadesi ortaya çıktı.

KONYA'nın Karatay ilçesinde 'saman tozu' nedeniyle çıkan kavgada 2 komşusunu öldürüp, 3 kişiyi de yaralayan Nurettin Altunkaya'nın (52) ifadesi ortaya çıktı. Altunkaya, polisteki ifadesinde, "3-4 yıldır saman nedeniyle kavgalıyız. Daha önce belediye ekipleri geldi samanı kaldırdı ama yine devam ettiler. Geçen yıl darbedildim. 'Olay günü de saman koymayın' dememe rağmen kavga ettik" dedi.

Olay, 31 Ağustos'ta saat 09.30 sıralarında Erler Mahallesi Vahit Sokak'ta meydana geldi. Büyükbaş hayvancılıkla uğraşan Ayhan Erdemir (46), TIR'dan evinin önündeki boş alana saman balyası indirmeye başladı. Bu sırada kendisi gibi hayvancılıkla uğraşan komşusu Nurettin Altunkaya, Erdemir'e saman tozunun evine geldiğini söyleyince tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Altunkaya, evinden aldığı pompalı tüfek ile Ayhan Erdemir ile eşi Mahizer Erdemir (47) ve kardeşi Naif Erdemir'e ve TIR şoförü Mahmut Bağış'a ateş açtı. Daha sonra Altunkaya, sesleri duyup dışarı çıkan Naif Erdemir'in eşi Firdevs Erdemir'i de vurdu.

DAHA ÖNCE DE CİNAYET İŞLEMİŞ

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin 'Teslim ol' çağrısına uymayan şüpheli, ekiplere 40 el ateş etti. Karşılık veren polis, şüpheliyi bacaklarından vurarak yakaladı. Ayhan Erdemir ile eşi olay yerinde hayatını kaybetti. Naif Erdemir, Firdevs Erdemir, Mahmut Bağış ve Nurettin Altunkaya, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Firdevs Erdemir'in tedavisinin sürdüğü, diğer yaralıların ise taburcu edildiği bildirildi. Ayhan Erdemir ile eşi Mahizer Erdemir'in cenazeleri, olayın ertesi günü Saraçoğlu Mezarlığı'na kılınan namazın ardından toprağa verildi. Bu arada Nurettin Altunkaya'nın 2004'te memleketi Elazığ'da bir akrabasını öldürdüğü ortaya çıktı. 'Kasten öldürme' suçundan 26 yıl hapis cezası alan Altunkaya'nın 2014'te şartlı tahliye olduğu, 2017'de ise Elazığ'dan Konya'ya gelip, yerleştiği belirtildi.

'POLİS TEŞKİLATINDAN ÖZÜR DİLİYORUM'

Yaralı olarak gözaltına alınıp, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Nurettin Altunkaya'nın ifadesi alındı. Altunkaya, polisteki ifadesinde, "Olay nedeniyle pişmanım. Tüm polis teşkilatından da özür dilerim. Polis olduklarını bilsem; ateş etmezdim. 3-4 yıldır saman nedeniyle kavgalıyız. Daha önce belediye ekipleri geldi samanı kaldırdı, ama yine devam ettiler. Geçen yıl darbedildim. 'Olay günü de saman koymayın' dememe rağmen kavga ettik" dedi. Altunkaya'nın işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Erdemir, kavga, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2 KOMŞUSUNU ÖLDÜREN ŞÜPHELİ: 3-4 YILDIR 'SAMAN TOZU' NEDENİYLE KAVGALIYIZ - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2 KOMŞUSUNU ÖLDÜREN ŞÜPHELİ: 3-4 YILDIR 'SAMAN TOZU' NEDENİYLE KAVGALIYIZ - Son Dakika
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