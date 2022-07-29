Zanlının, emniyetteki ifadesinde, babasının annesiyle kardeşlerine sürekli şiddet uyguladığını, kendisini de sigara içtiği için dövdüğünü söylediği öğrenildi.

Kaynak: AA

Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da tartıştığı babasını silahla öldüren 16 yaşındaki zanlı tutuklandı - Son Dakika

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