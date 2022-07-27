Konya'da tartıştığı babasını silahla öldüren genç yakalandı - Son Dakika
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Konya'da tartıştığı babasını silahla öldüren genç yakalandı

27.07.2022 22:35
Konya'da tartıştığı babasını silahla öldüren genç yakalandı

Konya'nın Karatay ilçesinde, sigara içme meselesi yüzünden tartıştığı babasını silahla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Konya'nın Karatay ilçesinde, sigara içme meselesi yüzünden tartıştığı babasını silahla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Ahmet B. (35), Rüstem Şirvani Sokak'taki evlerinde, 16 yaşındaki oğlu A.E.B. ile sigara içtiği gerekçesiyle tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda A.E.B, tabancayla babasını yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Ahmet B, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından evden kaçan A.E.B, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak emniyete götürüldü.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da tartıştığı babasını silahla öldüren genç yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da tartıştığı babasını silahla öldüren genç yakalandı - Son Dakika
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